Berlin, Berlin, sie fahren nach Berlin!

14 lange Jahre fand das Jugendländerturnier nicht mehr in Berlin statt. 2023 wird die Tradition wiederbelebt und so treffen sich am 21./22. Oktober die Besten Juniorenspieler Deutschlands im Olympiapark Berlin. Zu dem Turnier werden die Auswahlmannschaften aus acht Bundesländern antreten. Sechs davon spielen in der A Gruppe, Hessen und Berlin-Brandenburg spielen am Sonntag um den Aufstieg in die A Gruppe. Diese ist in zwei Divisionen aufgeteilt:

Gespielt wird auf zwei Footballfeldern auf dem Maifeld. Somit sieht der Spielplan wie folgt aus:

Samstag, 21. Oktober 2023

Feld 1 Feld 2

10:00 Niedersachsen – Hamburg Sachsen – Bayern

12:45 NRW – Niedersachsen BaWü – Sachsen

15:30 Hamburg – NRW Bayern – BaWü

Sonntag, 22. Oktober 2023

Feld 1

10:00 Spiel um Platz 5 (3. Platz D1 – 3. Platz D2)

12:30 Spiel um Platz 3 (2. Platz D1 – 2. Platz D2)

15:00 Finale (1. Platz D1 – 1. Platz D2)

Feld 2

12:30 Spiel um Aufstieg in die A Gruppe

Hessen – Berlin-Brandenburg

Das Maifeld ist an diesem Wochenende ein Treffen für die gesamte Football Community. Neben Tackle-Football wird am Samstag auch Flag-Football gespielt. Denn erstmalig werden fünf Landesverbände auch mit den U16 Mixed Landesauswahlen im Rahmen des Turniers antreten:

Team 1 Hessen

Team 2 Hamburg

Team 3 Berlin-Brandenburg

Team 4 NRW

Team 5 Saarland

Einige Teams werden von ihren Cheerleadern unterstützt, die als Auswahlmannschaften mit anreisen. Ebenso werden Schiedsrichter aus den Bundesländern in Berlin die Spiele leiten. Dazu gibt es Catering und einen Kids Fun Park.

Der Zugang für Besucher auf das Maifeld ist über den Glockenturm an beiden Tagen ab 09:00 Uhr kostenlos möglich. Die Spiele werden aber auch auf Sportdeutschland.tv live gezeigt. Organisiert wird das Turnier vom AFCVBB mit Unterstützung der Berliner und Brandenburger Vereine und des AFVD.

Weitere Infos findet ihr unter www.afcvbb.de/jlt2023