Am Samstag ist es so weit, der ERIMA GFL Bowl – präsentiert von TAG24 – steht an und Football Deutschland freut sich auf das Endspiel um die deutsche Meisterschaft. Der Sportartikelhersteller Erima, der Namensgeber der German Football League und Partner des GFL Bowls, bietet über den Football Shop „First Down“ die offizielle Kleidung zum Spiel an.

Unter https://www.firstdown.eu/shop?store-page=GFL-Bowl-2023 können alle Fans Ihre Textilien vorbestellen und am Samstag im Stadion abholen.