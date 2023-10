Essen freut sich auf die Football Fans!

Der erste Rekord beim ERIMA GFL Bowl präsentiert von TAG24 ist bereits geknackt: So viele Maskottchen waren noch nie bei einem deutschen Endspiel im American Football dabei. 22 Vertreter der German Mascots werden beim 44. Finale am 14. Oktober in Essen die kleinen und großen Fans unterhalten.

Dazu kommen zwölf Cheerleadergruppen, darunter die Landesauswahlen Berlin–Brandenburg, Ham Cheer und Ba-Wü Lions, die sich jeweils aus weiteren Squads zusammensetzen.

Neben Maskottchen und Cheerleadern gehört an diesem Abend die Bühne den beiden besten American Football Teams in Deutschland. Wir dürfen uns auf ein Rematch des letztjährigen Finales freuen zwischen den Potsdam Royals und den Schwäbisch Hall Unicorns. Das lässt auf ein punktereiches Spiel hoffen. Doch vorher geht es bereits auf der Power-Party los. Bei der Countdown-Show werden Carsten Spengemann, Roman Motzkus, DJ Firstdub und viele interessante Interviewgäste die Fans auf das große Finale einstimmen, bis es dann im Stadion mit Max von Garnier weiter geht.

Der Spielball wird mit donnerndem Lärm des Harley Clubs Rhein-Ruhr Chapter ins Stadion gebracht, was sicher für den ein oder anderen Gänsehautmoment sorgen wird. Mit Gänsehautfeeling geht es dann gleich weiter bei der Einlaufzeremonie der beiden Finalisten.

Weiter geht es mit viel Emotionen, wenn die Sopranistin der Philharmonie Essen Rebecca Blanz die Nationalhymne singt. Mit ihrer fantastischen Sopranstimme wird garantiert jeder Ton sitzen. Den Cointoss führt der Oberbürgermeister der Stadt Essen Thomas Kufen durch, der von seinen Kollegen aus Schwäbisch Hall Daniel Bullinger und Potsdam Mike Schubert begleitet wird.

In der Halbzeit präsentiert sich der AFVD mit Flag Football, Cheerleadern und Maskottchen. Nach dem Spiel darf dann der neue Deutsche Meister den restaurierten Pokal „Beule“ in Empfang nehmen. Shuan Fatah zeichnet den Coach des Jahres aus und die Ehrung des MVP wird der deutsche Pokerstar Fedor Holz übernehmen. Holz gilt als bester deutschsprachiger Pokerspieler und wird auch „German Wunderkind“ genannt. Der Abend endet mit einem Feuerwerk.

Ab Hauptbahnhof Essen fährt der Shuttlebus zum Stadion an der Hafenstraße. Am Stadion stehen keine Besucher-Parkplätze zur Verfügung.

Tickets sowie weitere Infos unter gfl-bowl.de

Die 22 German Mascots beim Erima GFL Bowl 2023

Bluezifer, Hamburg Blue Devils

Cody Cougar, Lübeck Cougar

Corny, Schwäbisch Hall Unicorns

Drago der Drache, Giessen Golden Dragons

Eberhart, IFM Ravensburg Razorbacks

Franky Galactic, Frankfurt Universe

Fritz, Potsdam Royals

Griffino, Rostock Griffins

Hank, 1.FFC Braunschweig

Happy Bear, Ingolstadt Dukes

King Louie, Dresden Monarchs

Knightro, Oldenburg Knights

Paddy Dolphin, Paderborn Dolphins

Rainer the Rhino, Herzo Rhinos

Rusty the Old Lions, Rhein Main Oldstars

Senti, AFC Bad Homburg Sentinels

Sir Henner, Siegen Sentinels

Sir Olaf Viking, Eintracht Nordhorn Vikings

Spike, the Husky, Hamburg Huskies

Tack, New Yorker Lions Braunschweig

Tacklebärry, Hannover Grizzlies

Titus, TUS Iserlohn Titans

Die Cheerleader-Gruppen bein Erima GFL Bowl 2023

Bad Homburg Sentinels

Saarland Hurriflames:

Wuppertal Greyhounds

Ba-Wü Lions

Marburg Mercenaries

Landesauswahl Berlin-Brandenburg

SCU Düsseldorf

Starlets Cheerleader (Senior & Masters)

Düsseldorf Pantherettes

Landesauswahl HamCheer

KBH Cheerleader

Potsdam Royals Cheerleader (als Teil der Landesauswahl Berlin-Brandenburg)