AFVD strukturiert Ausbildung neu und verstärkt sich mit Personal / Volle Kraft Richtung Olympia 2028

AFVD strukturiert Ausbildung neu und verstärkt sich mit Personal

Die Ausbildung der Trainer B/A Lizenz und Schiedsrichter A – Lizenz wird ab sofort direkt über den AFVD angeboten. Die Ausbildung der Trainer C Lizenz wird weiterhin durch die Landesverbände durchgeführt. Aktuell in Arbeit befindet sich die Ausarbeitung der Trainer Lizenzen A/B/C für Flag Football und man hofft noch im Frühjahr 2024 mit der Ausbildung beginnen zu können. Zum Team rund um Dirk Hamacher wird nun auch Stefan Misner der AFVD Academy angehören, der sich um die Organisation der Kurse kümmert. Die gesamte Ausbildung wird neu strukturiert und aufgesetzt. Die aktuellen Angebote findet ihr unter www.afvd.de oder direkt an s.misner@afvd.de

„Wir haben den nächsten wichtigen Schritt in der Umstrukturierung des Verbandes endlich angehen können und werden die Ausbildung der Trainer und Schiedsrichter auf ein neues Level heben können,“ so Markus Würtele, verantwortlich für Ausbildung im AFVD Präsidium.

Volle Kraft Richtung Olympia 2028

Die Ende letzten Jahres vom AFVD beantragten Fördermittel für Flag Football wurden von BMI nun bewilligt. Somit konnten die sehr erfolgreichen Flag Football Maßnahmen (u.a. Gold für die Männer und Bronze für die Frauen bei der Flag EM in Irland) in 2023 aus diesen Mitteln zum Großteil refinanziert werden. Für die folgenden Jahre hat der AFVD jetzt die Möglichkeit die Nationalmannschaften auf Leistungssportniveau weiterzuentwickeln. Ein weiterer Vorteil der Aufnahme in die Bundesförderungen ist die Anstellung von hauptamtlichem Personal im Bereich Flag Football. Zum Team um Sportdirektor der Flag Nationalmannschaft Torsten Grom gehören jetzt Jona Winkel und Shuan Fatah, die die Entwicklung von Flag Football in Deutschland voranbringen und das Projekt Olympia 2028 unterstützen werden.

„Ich bin sehr stolz, dass der AFVD mir die Chance gibt, diesen enorm wichtigen Schritt für unseren Sport mitgestalten zu dürfen. Ich bekomme die Möglichkeit, vorhandenes weiterzuentwickeln und Nachhaltiges aufzubauen und das mit der Perspektive, bei Olympia 2028 dabei zu sein,“ so Jona Winkel.