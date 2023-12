Um 13:13 Uhr war es soweit. Bei der 20. DOSB-Mitgliederversammlung am 2. Dezember 2023 in Frankfurt wurde unter dem Tagesordnungspunkt 16.7 „Beschluss über die Zuordnung von Verbänden“ u.a. der AFVD e.V. ab dem 01.01.2024 den olympischen Spitzenverbänden zugeordnet.

Ein historischer Moment für den AFVD!

Möglich wurde dies durch die Aufnahme von Flag Football für die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles in das Programm. „Wir freuen uns sehr, denn dies wird uns viele neue Chancen eröffnen unseren Sport in Deutschland noch populärer zu machen und auf eine breitere Basis zu stellen. Wir werden aber auch deutlich mehr gefordert werden. Denn das Thema Ausbildung und Leistungssport muss jetzt schnell umgesetzt werden. Dafür haben wir bereits die ersten Schritte eingeleitet mit der Verpflichtung von hauptamtlichem Personal dank der Unterstützung des BMI“, so AFVD Präsident Fuad Merdanovic, der gemeinsam mit Geschäftsführer Michael Schwarzer bei der DOSB Sitzung mit vor Ort war.