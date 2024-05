Cheerleader küren am Samstag in Frankfurt ihre deutschen Meister

Am Samstag, den 04. Mail 2024 findet erstmals in der Eissporthalle Frankfurt die deutsche Cheerleading Meisterschaft statt. Die Zuschauer und Fans erwartet acht Stunden lang geballte Cheerleading Action. Um 10:30 Uhr geht es los, das Ende ist für 18:30 geplant.

Selbstverständlich ist auch für das passende Catering gesorgt und zahlreiche Stände bieten viele interessante Angebote rund um das Cheerleading an.

AFVD Vizepräsident Markus Würtele, der zusammen mit AFVD Geschäftsführer Michael Schwarzer für die Organisation dieser Meisterschaft verantwortlich ist, meldet Rekordzahlen: „Wir erwarten am Samstag über 1.800 Teilnehmer, die in über 160 Teams an den Start gehen werden. In sieben Kategorien und vier Altersklassen wird jeweils um die deutschen Meistertitel und die Platzierungen gekämpft.“ Der Plan, diese DCM erstmals in der Eissporthalle in Frankfurt auszutragen, ist voll aufgegangen, die zentrale Lage in Deutschland, die gute Verkehrsanbindung und die Parkplätze direkt vor der Halle haben die Fans überzeugt. So sind bereits über 2.000 Tickets verkauft, Schnellentschlossene können sich jetzt online ihr Ticket sichern. Bei freier Platzwahl kostet ein Ticket 24,- Euro

Tickets für Deutsche Meisterschaft im Cheerleading am 04.05.2024 in Eissporthalle Frankfurt am Main, Frankfurt am Main | Ticket-Shop (eventim-light.com)

Livestream der gesamten Meisterschaft bei Sportdeutschland.tv: https://sportdeutschland.tv/afvd/dcm-2024-deutsche-cheerleading-meisterschaft

Zeitplan der Meisterschaft: