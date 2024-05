GFL Junior startet in die Saison

An diesem Wochenende startet die GFL Junior in ihre erste Saison als U20 Liga. 18 Teams kämpfen um den Einzug in den GFL Junior Bowl. Nach der Reform der GFL Junior, erhofft sich der AFVD, dass die Teams von der Leistungsdichte her enger beisammen sein werden.

Der amtierende Deutsche Meister Düsseldorf Panther ist wieder ein Kandidat für das Finale, sowie die Adler aus Berlin und die Schwäbisch Hall Unicorns aber auch die Crocodiles aus Köln zeigen Ambitionen. Mit der Erweiterung des Jahrgangs auf U20 sollten die Teams das Niveau steigern können und damit die Spannung in der Liga.

Der GFL Junior Bowl findet am 07./08.09.2024 statt. Alle Vereine haben die Möglichkeit, sich für die Ausrichtung zu bewerben. Die Einladung hierzu ist vor Saisonstart an die Vereine versendet worden mit den Regularien, auch für die Vergabe des Endspielorts.

Erstmalig unterstützt der AFVD die Finalisten bei der Austragung sowie aber auch bei den Reisekosten des Gast-Teams. Dazu wird es, wie in der GFL, einen Wanderpokal geben, quasi die „kleine Beule“. Eine neutrale Schiedsrichter-Crew wird vom AFVD eingesetzt und finanziert sowie auch hochwertige Medaillen und Pokale.

Damit wertet der AFVD seine Jugendliga deutlich auf, die als die stärkste in Europa gilt. „Wir wollen damit den Nachwuchsspielern zeigen, dass wir sie genauso wertschätzen, wie die GFL Spieler“, so AFVD Jugendsprecher Christian Freund.