Anmeldephase zum Trainerkongress 2020 gestartet

Am 14. und 15. März 2020 findet in Frankfurt am Main der nationale Kongress der Trainer im American Football in Deutschland statt. Bereits zum 16. Mal treffen sich Coaches aus ganz Deutschland zum Start der Vorbereitungsphase auf die Saison zum Trainerkongress, den das Bildungs- und Sozialwerk e. V. des American Football Verband Deutschland e. V. veranstaltet.

Der Bogen der Tagesordnungspunkte in der hessischen Sportschule des Landessportbundes wird auch 2020 sehr umfangreich und qualitativ sehr hochwertig sein. Neben hochkarätigen Dozenten steht dabei auch der Erfahrungsaustausch untereinander im Vordergrund. Bei den in Deutschland tätigen Trainern, finden die jährlichen Trainerkongresse und die vielfältigen Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, bei denen sich getroffen und gemeinsam für neue oder höhere Lizenzen gebüffelt wird, seit längerem einen hohen Anklang. Im Rahmen der Zusammenkunft in Frankfurt werden persönliche Kontakte aufgefrischt und neue geknüpft. Dies stellt für den wachsenden Sport eine hervorragende Voraussetzung dar.

Der 16. Trainerkongress 2020 findet in der Sportschule des Landessportbund Hessen e. V. (Otto-Fleck-Schneise 4, 60528 Frankfurt am Main) statt.

Die Tagungsgebühr beträgt 185,00 EUR inklusive des Mittagessens an beiden Tagen in der Sportschule. Die Übernachtung sowie die Tagungsgetränke sind hierbei jedoch nicht miteingeschlossen.

Die Gebühr des Trainerkongresses 2020 ist auf folgendes Konto bei der Frankfurter Volksbank e. G. zu überweisen:

AFV Deutschland Bildungs- und Sozialwerk e. V.

IBAN: DE91 5019 0000 4103 1091 62

BIC: FFVBDEFFXXX

Als Verwendungszweck bitte „16. AFVD-BSW Trainerkongress 2020“ und den Namen nennen.

Die Gebühr wird sofort bei Anmeldung zum Trainerkongress fällig! Bitte der Anmeldung die Kopie des Überweisungsbeleges der Lehrgangsgebühr beifügen. Sollte der Anmeldung kein Überweisungsbeleg beigefügt sein, wird die Anmeldung nach zwei Wochen storniert, es besteht dadurch kein Anspruch mehr auf die Teilnahme am Trainerkongress.

Information zur Rechnungsgestellung:

Das AFV Deutschland Bildungs- und Sozialwerk e. V. verschickt keine Rechnungen für Gebühren von Fortbildungsmaßnahmen. Es reicht dem Verein bzw. Finanzamt, wenn der Überweisungsbeleg ggf. zusammen mit einem Ausdruck der Anmeldung vorgelegt wird.

Anmeldeschluss ist der 01. Februar 2020!

Anmeldung sind entweder per Fax: 0621 – 731 817, Mail: lizenzstelle@afvd.de oder postalisch zu richten an:

AFVD Bildungs- und Sozialwerk e. V.

Außenstelle Mannheim:

Josef Andres

Wasserwerkstraße 208

68309 Mannheim

Für die Teilnahme am Trainerkongress erhalten die Teilnehmer ein Fortbildungszertifikat!

Dieses wird für die Verlängerung von Trainerlizenzen der Lizenzstufen A, B und C im American Football anerkannt.

Der Ablaufplan, die Referentinnen/en und die behandelten Themen werden zeitnah bekannt gegeben!

Die Teilnahmebedingungen sind den jeweiligen Dokumenten zu entnehmen!

