“German Bowl History” startet am Sonntag

Football-Fans aufgepasst! Am Sonntag, 14.00 Uhr, startet das neue Format „German Bowl History“, in dem noch einmal die spektakulärsten Endspielen der GFL in voller Länge gezeigt werden.



Das Beste daran: Dieses Mal kommen auch die Protagonisten noch einmal zu Wort und erklären die damaligen Entscheidungen.



Diesen Sonntag starten wir die Serie mit dem German Bowl XXXIV (Schwäbisch Hall Unicorns – Kiel Baltic Hurricanes) aus dem Jahr 2012.

Als Gäste mit dabei: Siegfried Gehrke (Hall) und Gunnar Peter (Kiel).



Moderiert und kommentiert wird die Sendung von Andreas Renner und Tino von Eckardt.



Der Stream ist unter https://livestream.com/accounts/14081153/events/9429694 zu sehen. Der Demand ist später verfügbar.