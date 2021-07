Online-Erfahrungsaustausch Hygienekonzept mit medizinischer Kommission am 4. 8.

Zeit für ein Zwischenfazit. Am 4. August um 20.00 Uhr lädt Ulrich Grünwald, Leiter der medizinischen Kommission des AFVD zu einem Online-Erfahrungsaustausch zum Umgang mit dem vor der Spielzeit ausgearbeiteten Hygienekonzeptes ein.

Teilnehmen können alle Vereine.

„Wir haben in einigen Ligen etwa die Hälfte der Spiele absolviert. Daher können wir ein erstes Fazit ziehen und diskutieren, in welchen Bereichen wir bei veränderter Corona-Lage auch noch mal eine Feinjustierung machen müssen. Alle Vereine haben mit dem Konzept Neuland betreten, da ist es wichtig, dass man sich auch austauschen kann, in welchen Bereichen man zum Beispiel auch die Abläufe weiter optimieren kann, um alle Beteiligten auch zeitlich zu entlasten“, nennt Grünwald die Gründe für die Online-Veranstaltung.

Anmeldung unter: u.gruenwald@afvd.de