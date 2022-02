Deutsche Meisterschaften im Cheerleading 2022 in Mülheim an der Ruhr

Nach zwei für alle endlos scheinende Jahre der zwangsläufigen Pause durch die Corona-Pandemie findet 2022 endlich wieder eine Deutsche Cheerleader-Meisterschaft statt.

Das Finale der besten deutschen Cheer-Teams wird nach den vorangegangenen Landesmeisterschaften am 28. Mai in der Westenergie Sporthalle in Mülheim an der Ruhr ausgetragen.

Marcel Kloth, Vorsitzender des CVD: „Wir freuen uns gemeinsam mit allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen darauf, in unserer Sportart endlich wieder Titelkämpfe austragen zu können. Die Corona-Maßnahmen haben gerade uns als Hallen-Sportart in den letzten beiden Jahren sehr hart getroffen. Umso glücklicher sind wir jetzt, dass wir mit der DCM alle nun ein Ziel vor Augen haben und sich alle aktiven Teams wieder vor Zuschauern präsentieren können.“