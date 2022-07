Nations Cup im Flag Football der Frauen: Internationale Erfahrung für die EM gesammelt

Am Wochenende fand in Kelkheim der internationale Nations Cup statt. Dort traten zwei deutsche Flag Football Nationalmannschaften der Damen gegen Vertretungen aus Großbritannien sowie Tschechien an.

Ziel war es für alle, die teilnehmenden Athletinnen an ein internationales Niveau für die Europameisterschaften 2023 in Irland heranzuführen.

Dass Deutschland gleich mit zwei Mannschaften angetreten ist, zeigt mittlerweile die große Dichte, die die Sportart hierzulande angenommen hat. Dass Flag Football nicht nur noch eine Randsportart ist, zeigten die Damen eindrucksvoll in diesem Turnier.

Hier geht es zum Video: