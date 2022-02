Frauen-Football-Vereine sprechen sich eindeutig für WM-Teilnahme aus

Die Vereine im Frauen-Football haben dem AFVD einen eindeutigen Auftrag gegeben: JA, wir wollen an der Weltmeisterschaft im August in Finnland mit einer Nationalmannschaft antreten!

Nach der Information der IFAF Anfang des Jahres, dass Deutschland als Nachrücker an der WM teilnehmen könnte, hatte Tom Balkow, Leistungssport-Direktor Frauen-Football, bei den Vereinen eine Abfrage durchgeführt, ob sie eine Teilnahme der Nationalmannschaft unterstützen wollen. Und die Basis hat sich mit einer überwältigenden Mehrheit für eine Teilnahme ausgesprochen. Von den 18 Vereinen, die auf die Anfrage geantwortet haben, befürworteten gleich 16 einen Start bei der WM.

AFVD Präsident Robert Huber freut sich über das eindeutige Votum. „Das ist ein sehr überzeugendes Ergebnis. Uns war es wichtig, die Vereine mit einzubeziehen, weil es aufgrund der Corona-Situation gerade im Damen-Bereich in den letzten Jahren nicht einfach war. Das Resultat der Abstimmung ist für uns ein klarer Arbeitsauftrag, um ein konkurrenzfähiges Team nach Finnland senden zu können. Es gibt in der kurzen Zeit bis zur WM noch viel zu tun und wir laden alle dazu ein, an der Umsetzung mitzuarbeiten.“