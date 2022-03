Jugendnationalmannschaft startet ins Europameisterschaftsjahr

Der AFVD veranstaltet am Sonntag, den 27. März 2022 ein Sichtungs- und Vorbereitungscamp für die U19 Jugendnationalmannschaft auf der Ostkampfbahn in Köln.

Neben den ca. 100 Qualifizierten aus über 220 Teilnehmern der ersten Sichtung in Weinheim im November 2021, werden punktuell weitere ca. 20 Spieler, die in Weinheim nicht gesichtet werden konnten und die sich per Video für die Teilnahme am Camp empfehlen konnten, das Teilnehmerfeld dieser Maßnahme bilden.

Im Anschluss an das Camp sichten dann die Coaches das Videomaterial und festigen ihre Eindrücke mit den ersten Live-Eindrücken aus dem Spielbetrieb, um dann voraussichtlich Ende April/Anfang Mai den 75er-Kader für die Europameisterschaftssaison zu nominieren.

Aus diesen 75 Spielern kann und wird dann der 45er-Kader für die Europameisterschaft gebildet.

In der deutschen Gruppe werden die Schweiz, Tschechien und Belgien vertreten sein. Ausgetragen wird die Europameisterschaft, die voraussichtlich vom 7. bis 10. Juli stattfindet, im K.O.-Modus, wodurch jedes Team zwei Spiele bestreitet.

Derzeit gibt es nur wenige verbindliche Infos seitens der IFAF, doch um für alle Eventualitäten gewappnet zu sein, wird das Pfingstcamp abgesagt und stattdessen diese zwei Trainingstage unmittelbar vor den Europameisterschaftstermin angehängt, so dass sich der 45er-Kader am Montag, den 4. Juli zusammenfinden wird, um auf ggf. notwendige organisatorische Veränderungen flexibel reagieren zu können, ohne komplett umplanen zu müssen.