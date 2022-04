Flag Football EM findet 2023 in Limerick, Irland statt – beide deutschen Nationalmannschaften qualifiziert

Die IFAF hat bekannt gegeben, dass die nächste Flag Football Europameisterschaft 2023 vom 18. bis 21. August im irischen Limerick ausgetragen wird.



Auf der grünen Insel werden dann sowohl im Herren- als auch Damenturnier jeweils 16 Nationalmannschaften um den europäischen Titel spielen.



IFAF-Präsident Pierre Trochet: „Als Teil unserer Vision für 2028 ist das Wachstum des Flag Football eine strategische Aktivität der International Federation of American Football. Während wir weiterhin auf den weltweit größten Schritt des kontinentalen Wettbewerbs hinarbeiten, ist es wichtig, dass Partner wie American Football Ireland ein internationales Klasse-Event veranstalten, um das Beste des Flag Football in Europa zu präsentieren. Wir sind dankbar für die Unterstützung des Limerick City and County Council, des Shannon Region Conference & Sports Bureau und der University of Limerick, um sicherzustellen, dass die Europameisterschaft 2023 ein Meilenstein für die Zukunft der IFAF und des Flag Football in Europa wird.“



Die Europameisterschaft wird auf dem Sports Campus der University of Limerick ausgetragen.



AFVD-Präsident Robert Huber: „Wir freuen uns auf die nächste EM. Wir hoffen, dass sich unsere Nationalmannschaften dort sowohl bei den Damen als auch bei den Herren sehr gut präsentieren und wir uns dort für die nächste WM qualifizieren.“

Für die deutschen Nationalmannschaften wird es das zweite internationale Turnier in 2023. Vorher findet bereits die Tackle-WM der Herren in Deutschland statt.