GFL Juniors sind in die Saison gestartet

Die GFL Juniors haben neben den Flag Footballern der DFFL den regulären Spielbetrieb der deutschen Football Ligen eingeläutet.

Nach zwei Jahren des ständigen Improvisierens aufgrund der sich dauernd wechselnden Corona-Verordnungen scheint nun endlich ein großes Stück Normalität in den Football-Sport zurückgekehrt zu sein.

Am Wochenende gab es gleich vier Begegnungen der einzelnen Staffeln in der Jugendbundesliga.

Der Anfang wurde am Samstag in Wiesbaden und Lübeck um 15.00 Uhr gemacht. In der hessischen Landeshauptstadt besiegten die Phantoms die Gäste der Saarland Hurricanes durch zwei Touchdowns und ein Safety mit 16:0.

Die Lübeck Cougars mussten sich zu Hause dem Nachwuchs der Dresden Monarchs klar mit 7:54 geschlagen geben.

Ebenfalls am Samstag besiegte der letztjährige Junior Bowl-Finalist Fursty Razorbacks die Stuttgart Scorpions mit 20:7.

Am Sonntag starteten dann auch die Schwäbisch Hall Unicorns und die Munich Cowboys in die diesjährige Spielzeit. In der Begegnung der Gruppe Süd setzten sich die Einhörner gegen die U19 aus der bayrischen Landeshauptstadt souverän mit 22:0 durch.