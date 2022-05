Flag Football Nationalmannschaft mit Fokus auf die World Games

Letztes Camp vor der Kader-Entscheidung

Am Wochenende absolvierte die Flag Football Nationalmannschaft ihr drittes Camp des Jahres in Kelkheim mit dem besonderen Augenmerk auf die Zusammenstellung des Kaders für die World Games, die vom 7. bis zum 17. Juli in Birmingham, USA ausgetragen werden.

Erneut konnten die Athleten unter Top-Bedingungen zeigen, warum gerade sie für das größte Turnier ein Teil der Mannschaft sein sollten. Denn nun müssen die Coaches langsam entscheiden, wen sie zu den World Games mitnehmen, wen sie aufgrund von eventuell kurzfristig auftretenden Verletzungen auf die Nachrückerliste setzen und wer am Ende trotz guter Leistung das Nachsehen hat.

Anders als bei einer EM oder WM dürfen bei den World Games weniger Spieler gemeldet werden, daher zählt auch die Vielseitigkeit.

„Wir hatten hier noch einmal die Chance, unsere Spieler eingehend zu testen. Vor allem die Betrachtung über die Stammpositionen hinaus war sehr aufschlussreich. Bei einem vorgeschriebenen 12er-Kader müssen einige Spieler mehrere Positionen ausfüllen können – und das auf beiden Seiten des Balls. Die hier gezeigten Fähigkeiten auf Top-Niveau waren beeindruckend und geben Grund zur Freude für das letzte Camp und die World Games“, so Positionstrainer Conrad Dietel.

Defensive Coordinator Jerome Saxon ist aufgrund der Leistung der Spieler ebenfalls positiv gestimmt. „Wir hatten erneut ein sehr effizientes Trainingslager und können nun mit den Vorbereitungen für den endgültigen Kader starten. Alle Athleten haben gezeigt, dass sie zu den besten Flag Spielern Deutschlands gehören.“

Umso schwerer wird jetzt die Entscheidung, wer für die World Games nominiert wird und sich seinen Traum für das sportliche Highlight des Jahres erfüllen kann.