John Levi Kruse bei der CFL Draft ausgewählt

BC Lions sichern sich deutschen Tight End

Toronto – Ab sofort startet für John Levi Kruse das neue Abenteuer Canadian Football League!

Der Tight End wurde bei der Draft der CFL bei der Auswahl der internationalen Spieler in der dritten Runde von den BC Lions aus Vancouver gezogen.

Der Hamburger ist damit der einzige Deutsche, der in diesem Jahr von den neuen Teams der CFL ausgewählt wurde. Begonnen hat Kruse seine Football-Karriere bei den Flag Footballern der Hamburg Blue Devils. Nach seinem Wechsel zum Tackle Football spielte er zuerst weiter bei den Teufeln, bevor er zu den Elmshorn Fighting Pirates wechselte. Bei den World Games war der 25-Jährige zudem für die deutsche Nationalmannschaft aktiv. Zuletzt stand er bei den Hamburg Sea Devils unter Vertrag.

Kurios: Die Lions hatten in der zweiten Runde eigentlich auf Marcel Dabo gesetzt, der sich vorsichtshalber auf die Spielerliste setzten lies. Dann jedoch überschlugen sich die Ereignisse am gestrigen Dienstag – der 22-Jährige wurde im Rahmen des Interantional Pathway Program der NFL als nur einer von vier Spielern weltweit für die nächste Saison von den Indianapolis Colts verpflichtet und wird seinen weiteren Karriereweg nun in den USA statt in Kanada weiterverfolgen.