Baden-Württemberger Marcel Dabo schafft Sprung in die NFL

Indianapolis Colts greifen zu

Der ehemalige Spieler der Stuttgart Scorpions Marcel Dabo hat den Sprung in die NFL geschafft. Mit Hilfe des International Pathway Program konnte sich der 22-Jährige für die große Football-Bühne präsentieren.

Jetzt hat es der Cornerback geschafft – die Indianapolis Colts nahmen Dabo in ihren erweiterten Kader auf. Nun kann der Deutsche jeden Tag im Training beweisen, dass er in den nächsten Jahren für die beste Football-Liga der Welt bereit ist.

Der Baden-Württemberger begann seine Football-Karriere bei den Red Knights Tübingen. Über die Reutlingen Eagles ging es zu den Stuttgart Scorpions.

Zusätzlich spielte das damals schon herausragende Talent für das Auswahlteam der Baden-Württemberg Lions beim Jugendländerturnier, bei dem jährlich die besten Nachwuchsspieler der jeweiligen Bundesländer aufeinandertreffen.

In der vergangenen Saison hatte sich Dabo noch gegen eine mögliche College-Karriere in den USA und für ein Engagement bei der Stuttgart Surge entschlossen und wurde in das All Star-Team der European League of Football gewählt.

Dabo ist einer von weltweit nur vier Spielern, die durch das Nachwuchsprogramm der NFL die Chance auf einen Platz in einem Team der National Football League erhielten.