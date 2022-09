Düsseldorf Panther zum 16. Mal Juniorenmeister

In einem spannenden Finale der beiden besten Jugendteams 2022 gewann die Düsseldorf Panther gegen die Berlin Adler mit 23:6. Die Panther nutzten dabei die Gunst der Stunde dieses Finales im eigenen Stadion, um dieses für sich entscheiden zu können. Über 3.000 Zuschauer sorgten für eine stimmungsvolle Kulisse im Düsseldorfer Stadion Benrath. Dieses Endspiel war der Höhepunkt der Junioren Saison 2022 und eine gute Werbung für den Jugendfootball in Deutschland.

Wie schon in den Playoffs gegen Hamburg und Schwäbisch Hall hatten die Düsseldorfer zu Beginn der Partie gegen einen starken Gegner aus der Hauptstadt nicht ihre Dominanz der Punktrunde zeigen können. Zum ersten Seitenwechsel lagen so auch die Gäste aus Berlin 6:0 in Führung. Es blieben jedoch ihre einzigen Punkte im Finale, in das sie mit so großen Hoffnungen eingezogen waren. Schon zur Pause lagen dann die Panther 7:6 in Front, erhöhten im dritten Abschnitt auf 14:6 und nutzten am Ende diesen Vorsprung gegen einen nie aufgebenden Gegner, um die Kontrolle über die Partie zu behalten. Nach neun weiteren Punkten stand der 23:6-Erfolg fest.

Für die Düsseldorfer endete damit eine ungewohnte „Durststrecke“ – der letzte Erfolg in einem Junior Bowl für den Junioren-Rekordmeister lag bereits zwölf Jahre zurück. Viermal seither war man als Vizemeister aus Junior Bowls hervorgegangen. Für die Berliner war es die zweite Finalniederlage in der Geschichte ihrer Jugendabteilung. Auch 2006 hatte man in Düsseldorf gegen die Panther der kürzeren gezogen. Der letzte Berliner Meistertitel bleibt weiterhin der von 2009 – vorerst, denn nach der Saison ist vor der Saison. Und genauso wie in Düsseldorf sofort die Pläne für eine Titelverteidigung starteten, wird man in Berlin alles dafür tun, nun eben im nächsten Jahr den letzten Schritt zu gehen…

Glückwunsch an die deutschen Junioren Meister 2022 Düsseldorf Panther und auch an die Vizemeister Berlin Adler.