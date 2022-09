Acht Teams wollen nach Frankfurt

Das Rennen nach Frankfurt ist eröffnet – am 8. Oktober 2022 wird im ERIMA German Bowl XLIII ein neuer deutscher Meister im American Football gekürt. Es wird auf jeden Fall ein anderer Meister als im letzten Jahr sein: Titelverteidiger Dresden Monarchs ist nach einer Heimniederlage im letzten Punktspiel gegen die Berlin Adler in den Playoffs nicht dabei. Dafür kehren die Berliner nach ihrem Wiederaufstieg in die ERIMA GFL auf Anhieb auch in die Playoffs zurück.

Für die Adler ist es die 25. Endrunden-Teilnahme, damit sind sie Rekordhalter im deutschen American Football. Meister waren die Berliner insgesamt sechs Mal, zuletzt allerdings 2009. In den letzten Jahren waren bekanntlich andere Vereine in der ERIMA GFL und den Playoffs erfolgreicher. Rekordmeister New Yorker Lions (zwölf Titelgewinne, zuletzt 2019) etwa ist zum 24. Mal in der Endrunde dabei und hätte so um ein Haar dieses Jahr mit den Berlinern gleichgezogen, denen die Braunschweiger in ihrer Erfolgs-Ära, die vor exakt 25 Jahren mit dem ersten German-Bowl-Sieg 1997 startete,so gut wie alle anderen Rekorde abgejagt haben.

Paroli boten den New Yorker Lions zuletzt meistens vor allem die Schwäbisch Hall Unicorns. Für die war die Punktrunde in der ERIMA GFL Süd wieder einmal eine runde Sache. Und eine Spielzeit der runden Zahlen: Das insgesamt 500. Pflichtspiel gewann man während der Saison und erreichte zum 20. Mal die Playoffs. Es würde also ins Bild passen, wenn nun auch die zehnte German-Bowl-Teilnahme geschafft werden würde und schließlich der fünfte Titelgewinn… Nur in einem Punkt blieben die Unicorns nicht bei solch runden Zahlen: Zum elften Mal in Folge und zum zwölften Mal insgesamt wurden die Schwäbisch Haller Gruppensieger im Süden.

Dies gelang Konkurrent Braunschweig im Norden wie schon 2021 diesmal nicht. Doch kam man 2022 zumindest wieder auf Rang zwei im Norden und startet so mit einem Heimspiel im Viertelfinale. Einen ERIMA German Bowl XLIII zwischen diesen beiden Schwergewichten des deutschen Footballs kann es aber nicht geben: Würden beide sich in ihren Viertelfinal-Heimspielen durchsetzen, gäbe es diesmal ihr Aufeinandertreffen in Halbfinale in Schwäbisch Hall, wo sich letztes Jahr im Viertelfinale die Unicorns gegen die New Yorker Lions durchgesetzt hatten. Übrigens: Aus dem Playoff-Modus ergibt sich bereits jetzt, welches Team in Frankfurt vor welcher Tribünenseite seine Teamzone hätte, wichtig für die Fans im Ticket-Vorverkauf.

Der Gruppensieg im Norden ging diesmal an die Potsdam Royals, die ebenso wie die Unicorns ungeschlagen durch die Punktrunde kamen. Ihre erste Playoff-Teilnahme 2021 endete mit einer Niederlage in Schwäbisch Hall im Halbfinale – diesmal streben beide einen ultimativen Showdown der Ungeschlagenen am 8. Oktober in Frankfurt an. Erste Hürde auf dem Weg dorthin sind für die Potsdamer die Straubing Spiders. Für den Aufsteiger ist es auf Anhieb die erste Playoff-Qualifikation, eine verdiente Belohnung für die Bereicherung der ERIMA GFL Süd, die die beherzten Spiders in diesem Jahr waren.

Erst mal letzten Spieltag verloren sie Rang drei noch an die Allgäu Comets (zum achten Mal in der Endrunde dabei), die sich wie die Berlin Adler durch einen Auswärtssieg beim direkten Konkurrenten in Saarbrücken den Playoff-Platz eroberten. Im Viertelfinale reisen sie nach Braunschweig. Die Aufgabe, als Auswärtsteam in Schwäbisch Hall sein Glück zu versuchen, fällt den Berlin Adlern zu. Seit neun Jahren haben die Unicorns kein Playoff-Spiel mehr zu Hause verloren. Ihr letzter Bezwinger 2013 waren allerdings genau jene Berlin Adler, bei ihrer letzten Playoff-Teilnahme seither.

Aus schwierigen Zeiten wieder in die Spitze vorgearbeitet haben sich auch die Munich Cowboys und die Cologne Crocodiles. Für die Münchner ist es wie für Braunschweig die 24. Playoff-Teilnahme, für die Kölner (ihren Vorgängerverein mitgerechnet) die 23. Beide spielen im Viertelfinale gegeneinander und dies in München. Für die Munich Cowboys ist es 20 Spielzeiten nach dem letzten Gruppensieg im Süden von 2001 das erste Playoff-Heimspiel seit langem.

Viel vorgenommen haben sich alle acht Teams – nach Frankfurt auf das Spielfeld des Deutsche Bank Parks können es aber nur zwei schaffen.

