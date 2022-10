ERIMA German Bowl im Livestream bei SPORT1

Partner des ERIMA German Bowls XLVIII ist erneut SPORT1. Die Münchner „360-Grad“-Plattform mit vielfäligen TV- und Online-Angeboten für Sport-Enthusiasten begleitet das Finale um die deutsche Meisterschaft umfassend seit Jahren. Auch wenn am 8. Oktober im Frankfurter Deutsche Bank Park Potsdam Royals und Schwäbisch Hall Unicorns ab 18 Uhr um den 43. Titel im American Football in Deutschland kämpfen, ist SPORT1 selbstverständlich dabei.

Gezeigt wird der ERIMA German Bowl XLVIII in diesem Jahr im Livestream auf www.sport1.de . Eine Ausstrahlung über den TV-Hauptkanal von SPORT1 kann es diesmal nicht geben, da der Sender auch Inhaber von Fußball-TV-Rechtepaketen ist und deswegen am German-Bowl-Abend ein Spiel der 2. Fußball-Bundesliga begleitet.

In den vergangenen Jahrzehnten hat der AFVD den German Bowl bewusst immer so terminiert, dass solche Konflikte ausgeschlossen waren. Genutzt wurde stets das Fußball-Länderspiel-Wochenende Anfang Oktober, an dem wegen FIFA-Vorgaben keine Spiele in nationalen Ligen des Vereinsfußballs stattfinden können. 2022 gab es dieses Zeitfenster jedoch wegen der Fußball-WM zum ungewöhnlichen Termin im November/Dezember nicht wie in all den Jahren zuvor.

Dies führte bereits zur Verlegung des ERIMA German Bowls XLVIII auf den 8. Oktober, weil zum ursprünglichen Termin Eintracht Frankfurt ein Heimspiel im europäischen Wettbewerb zugelost bekam. Eine nochmalige Änderung des Termins für das Finale um die deutsche Meisterschaft im American Football am 8. Oktober 2022 um 18 Uhr, soll es nun nicht geben, sodass die nächste Free-TV-Übertragung des German Bowls frühestens 2023 möglich sein wird, wenn der Fußball-Rahmenkalender wieder mehr Platz für andere Sportarten lässt.