Vier deutsche Flagteams beim Champions Bowl 2022 in Porec

Der Champions Bowl im 5er Flag wird an diesem Wochenende in Porec Kroatien ausgetragen.

An diesem hochkaratig besetzten internationalen Turnier nehmen 12 Damenteams und 16 Herrenteams aus 13 Ländern teil. Aus Deutschland treten die Walldorf Wanderer Ladies, die Walldorf Wanderers, Kelkheim Lizzards und Munich Spatzen. DFFL Ligaobman Max Keneder rechnet sich dabei Chancen aus: „Die Wanderers sind auf jeden Fall einer der Favoriten, doch auch die Spatzen und Lizzards sind immer für Überraschungen gut.“

Der Champions Bowl wird bereits seit 2007 ausgetragen, und gilt als die Champions League im 5er Flag Football. Die letzten drei Turniere fanden in Cambrils in Spanien statt. In diesem Jahr sind die Split Sea Wolves die Ausrichter und haben für die Teilnehmer beste Voraussetzungen geschaffen. So sind die Teams in zwei Top Hotels untergebracht, welche fußläufig zum Zelena Laguna Football Camp liegen.

Die Wanderers standen im letzten Jahr bereits im Finale und beendeten das Turnier auf dem zweiten Platz. Vielleicht klappt es dann an diesem Wochenende mit dem Titel.