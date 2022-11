Damen Flag Nationalteam spielt beim Munich Game

wenn am Sonntag, den 13. November 2022 in München im Allianz Arena die Seattle Seahawks auf die Tampa Bay Buccaneers zum ersten regulären NFL in Deutschland antreten, dann haben auch die Damen der deutschen Flag Nationalmannschaft ihren großen Auftritt.

In der Halbzeitpause werden sie im ausverkauften Stadion den Rasen betreten, auf welchem zuvor NFL Stars wie Tom Brady und D.K. Metcalf spielten. Bei einem Demonstrationsspiel Offense gegen Defense werden sie ihre Sportart Flag Football vorstellen, welche zu den am schnellsten wachsenden Teamsportarten weltweit gehört.

Nach Weltmeisterschaft und World Games ist das große Ziel, Flag Football auch bei den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles zu präsentieren. Dazu hat sich die NFL mit dem internationalen Football Verband IFAF zur Vision 28 Gruppe zusammengeschlossen, um mit vielfältigen gemeinsamen Aktionen Flag Football zu bewerben. Pierre Trochet, Präsident der IFAF sagt: „Es ist eine Ehre, mit Troy Vincent von der NFL zusammenzuarbeiten, um unser gemeinsames Ziel, Flag Football bei den Olympischen Spielen zu etablieren, zu verwirklichen. Diese gemeinsame Führung ist ein klares Zeichen für unseren gemeinsamen Glauben an den Beitrag, den Flag Football zu den Olympischen Spielen und der olympischen Bewegung leisten kann. Flag ist nicht umsonst eine der am schnellsten wachsenden Sportarten der Welt. Er ist schnell, er ist kreativ, er ist geschickt und er macht Spaß. Flag wird ein Highlight für LA28 sein und die Vision einer neuen Ära von Spielen an der Schnittstelle von Sport und Unterhaltung verkörpern.“

Im Rahmen dieser internationalen Aktivitäten fungieren jetzt auch die deutschen Flag Damen als Botschafter dieser Sportart. Auch die Herren der Nationalmannschaft werden bei diesem Mega Event in München vor Ort sein, und verschiedene Promotion-Aktionen durchführen. Jona Winkel, der Headcoach des Flag Football National Team Women Germany freut sich mit seinen Spielerinnen auf dieses einmalige Erlebnis: „Das ist ein unglaubliches Highlight für uns und wird für alle Beteiligten ein unvergessliches Erlebnis werden. Wir sind sehr dankbar dafür, dass wir unseren Sport auf dieser riesigen Bühne präsentieren dürfen und die Möglichkeit haben, als Botschafterinnen für Flag Football den Sport bekannter zu machen und Kinder, Jugendliche und Erwachsene, insbesondere Mädchen und Frauen zu inspirieren, Flag Football zu spielen.“

Für Torsten Grom, dem Direktor der Flag Nationalmannschaften ist diese Gelegenheit ein weiterer Baustein, Flag Football noch bekannter zu machen: „Wir waren 2021 bei der Weltmeisterschaft in Israel dabei und 2022 bei den World Games in Birmingham. Aktuell arbeiten wir am Aufbau des ersten U10 Ligabetriebes für die 6 bis 10jährigen. Für die U17 Flag Football Nationalmannschaften hatten wir die ersten zwei Sichtungs- Maßnahmen mit 136 Anmeldungen. Und auch die Neustrukturierung des Ligabetriebes der DFFL und DFFL2 wird uns helfen, Flag Football stärker in den Blickpunkt der Öffentlichkeit zu rücken. Der DFFL Bowl 2022 wurde in diesem Jahr erstmals komplett im Livestream übertragen, ebenso das 9er Flag Finale. Wir sind auf einem guten Weg aber noch lange nicht am Ende.“

Mit der Teilnahme beim Munich Game ist auf jeden Fall der nächste große Schritt gemacht, dass auch der Flag Football in Deutschland von den internationalen Aktivitäten profitieren und weiter wachsen wird.