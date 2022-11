Sichtungs- und Vorbereitungscamp der Jugendnationalmannschaft steht bevor

Beim Jugendländerturnier am 29. und 30. Oktober 2022 in Mannheim wurden zahlreiche Spieler von den Coaches der Jugendnationalmannschaft gesichtet. Neben den Spielern des 75er-Kaders 2022 komplettieren Empfehlungen der GFLJ-Coaches das Teilnehmerfeld des bevorstehenden Sichtungs- und Vorbereitungscamps.

Das Camp findet am Samstag und Sonntag, den 19./20. November 2022 in Weinheim statt.

Folgende Spieler wurden dazu eingeladen:

Position Name Vorname Landesverband QB Groppe Lars BaWü QB Kohn Len BB QB Schulz Sebastian BB QB Shafir David NRW QB Westphal Lars NRW RB (+ST) Fuchs Emil NRW RB Körver Mike NRW RB Kyei Chrisman BB RB Michel Lars NRW RB Moreno Ramon Hessen RB Seelig Justus BaWü RB Seibel Till Hessen RB (+ST) Sievers Juri Bayern RB Stak Bjarne BaWü RB Stumpp Ferdinand BaWü RB Süberkrüb Eric NRW WR (+ST) Bauer Luis BaWü WR (+ST) Bendig Timo NRW WR (+ST) Braig Gregor NRW WR (+ST) Buße Aniel BaWü WR (+ST) Dietrich Lukas BaWü WR Foster Tyler BB WR (+ST) Franke Justus BaWü WR Hinsch Luca Hamburg WR (+ST) Hoffmann David Sachsen WR Josten Phönix NRW WR Kahveci Cem BaWü WR Nowack Paul Bayern WR (+ST) Richter Clemens Sachsen WR (+ST) Sawang Jimmy BaWü WR (+ST) Schank Bela NRW WR (+ST) Siegel Maximilian Hamburg WR (+ST) Stricker Konstantin Sachsen WR (+ST) Tanwani Keith NRW WR Tennstedt Enno NRW WR Tittel Anthony Sachsen WR Vega Amann Migel Bayern WR (+ST) Winter Bryan NRW OL Amann Romeo Niedersachsen OL Dürr Pascal BaWü OL Hanel Tim Sachsen OL Jakobi Lukas NRW OL Kadife Cihan NRW OL Klein Fynn NRW OL Lenner Alexander Hessen OL Mattijn Brill NRW OL Schlösser Felix BB OL Seidler Florian NRW OL Sordon Leon Curtis Niedersachsen OL Ücker Marco Bayern OL van Kempen Moritz Bayern OL von Stamm Jarred Hamburg OL (+ST) Wieczorek Daniel Niedersachsen DL Bajaha Musa NRW DL Bentin Kevin Hamburg DL Camdali Kaya BaWü DL Chammari Leith Bayern DL Cremers Fabian NRW DL Dümmer Bennet NRW DL Fromme Maximilian Niedersachsen DL Kaiser Maximilian Hessen DL Kappelle Yunus NRW DL Karrasch Mattis Hamburg DL Kocadag Lihon BB DL Krüger Mattis BB DL Lorieri Noah BaWü DL Münzberg Riyad Hessen DL Oesterling Phil Hessen DL Paschos Konstantin NRW DL Schmidt Kelvin NRW DL Schmüser Tim Schleswig-Holstein DL Tayong Benewei NRW DL von Diepenbrock Valentin NRW DL Yilmaz Deniz Cem Hamburg LB Aigner Luca Bayern LB Antoni Sydney NRW LB Bödewadt Till Bayern LB (+ST) Boy Felix Bayern LB Cetiner Nemo Hamburg LB Dietz Corwin NRW LB Donma Esda Niedersachsen LB Eike Justin-Cem Niedersachsen LB Fleischer Connor Hessen LB Gerter Tim BaWü LB Grabka Oliver BB LB Hannig Marc Sachsen LB Kunz Leonard BaWü LB Laumann Erik Hessen LB (+ST) Ludwig Kay Sachsen LB (+ST) Parwizi Masihir Hamburg LB Pegha Jaco NRW LB Skupin Janne NRW LB Stephan Fynn NRW LB Weber Lino Hessen LB (+ST) Wenzel Thore Hessen LB Zarius Jon NRW DB Albrecht Noah Saarland DB (+ST) Braun Luca BaWü DB (+ST) da Silva Jason Hamburg DB Gellert Cedric Niedersachsen DB (+ST) Gourgel Da Costa Delfio BaWü DB Hühnergarth Nicolas BaWü DB Hüttermann Robin NRW DB Jentsch Enrique BB DB Kortus Eric NRW DB Maier Nico BaWü DB (+ST) Marton Yann Sachsen DB Rangi Teddy Kamanda BB DB (+ST) Roth Finnian Bayern DB Seeburg Alexander NRW DB Wächter Michael NRW DB Wiegand Tom Niedersachsen

Für Spieler mit „(+ST)“ in der Positionsangabe gilt die in der Einladung genannte abweichende Startzeit für Spieler, die außerdem in den Special Teams auf sich aufmerksam gemacht haben und im Camp gesondert gesichtet werden sollen.