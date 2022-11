Mona Stevens ist im Global Flag Football Ambassador Team

Im Rahmen der Bemühungen der NFL und der IFAF, Flagfootball 2028 bei den Olympischen Spielen in Los Angeles zu präsentieren, wurde eine Gruppe von bekannten Botschaftern gegründet. NFL Stars wie Russell Wilson, Cooper Kupp und Dak Prescott machten den Anfang, dann kamen immer weitere große Namen wie Jalen Hurts, Amon-Ra St. Brown, Eli Manning und Lamar Jackson dazu. Aber auch Spielerinnen, TrainerInnen und SchiedsrichterInnen gehören dazu. Ganz aktuell wurde neben Jakob Johnson, Markus Kuhn und Equanimeuos St. Brown auch der Quarterback unserer Flag Damen Nationalmannschaft Mona Stevens in diesen illustren Kreis der internationalen Flag Botschafterinnen berufen.

Für Mona ist dies eine ganz besondere Ehre, spielt sie doch mit ihrem Team in der Halbzeitpause beim NFL Munich Game in der ausverkauften Allianzarena: „Ich freue mich, neben einigen der größten Stars der NFL und des American Football weltweit zur Global Flag Football Ambassador ernannt zu werden. Flag Football in Deutschland blüht und gedeiht, und ich kann es kaum erwarten, den Sport an diesem Wochenende zusammen mit meinen Teamkolleginnen vor einem Millionenpublikum während des NFL-Spiels der regulären Saison zwischen den Buccaneers und den Seahawks in München zu präsentieren. Dies ist eine aufregende Plattform für Flag Football und wird zweifellos einen großen Einfluss auf den Sport haben, indem es dazu beiträgt, seinen Bekanntheitsgrad in Deutschland und ganz Europa weiter zu erhöhen. Dies ist erst der Anfang und ich weiß, dass der Flag Sport jetzt noch viel stärker wachsen wird.“