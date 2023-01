Jugendnationalmannschaft benennt vorläufigen Kader für die Saison 2023

Auf Basis einer groß angelegten Sichtung beim Jugendländerturnier in Mannheim im Oktober 2022 sowie eines anschließenden Sichtungscamps in Weinheim im November 2022 wählten die Coaches der Jugendnationalmannschaft die 75 Spieler aus, die den Kern des Kaders für 2023 bilden werden.

Aufgrund des veränderten Modus mit zwei separaten Spielen im April und im September gibt es keinen offiziell bei der IFAF zu nominierenden 75er-Kader für die gesamte Saison mehr und somit wären bis zur Woche vor dem jeweiligen Spiel noch Änderungen am dann zu nominierenden 45er-Kader möglich, aber für das Spiel gegen Frankreich wird sich der 45er-Kader aus den nachfolgend genannten 75 Spielern bilden. Die Spieler, die nach aktuellem Stand den 45er-Kader bilden würden, werden zur besseren Planung ebenfalls zeitnah informiert.

In den kommenden Wochen stehen dann noch Online-Meetings in den Units auf dem Programm, bevor sich dann das endgültige Team in der Woche vor Ostern trifft, um sich in einem kurzen Trainingslager den letzten Schliff zu verpassen, bevor es am Ostersonntag (09. April 2023) in Bordeaux gegen Frankreich geht.

Dank der Unterstützung aus der gesamten Football-Community, wofür sich alle Verantwortlichen auch an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich bedanken möchten, sind wir zuversichtlich, die Jugendnationalmannschaft unter wettbewerbsfähigen Bedingungen auf diese große Herausforderung vorbereiten zu können!