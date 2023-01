Christian Freund wurde zum Bundesjugendobmann gewählt

Der nicht nur in Hessen bestens bekannte Footballtrainer, Funktionär und Schiedsrichter Christian Freund wurde beim AFVD-Bundesjugendtag zum neuen Bundesjugendobmann gewählt.

Der Bundesjugendobmann ist als Sprecher der Sprechergruppe der Footballjugend in Deutschland das Bindeglied zum AFVD. Er vertritt die Interessen der Landesverbände, welche über den Bundesjugendtag die übergeordnete Jugendarbeit im AFVD verantworten.

Nach dem Rücktritt des bisherigen Sprechers Joachim Petersen ein Jahr vor Ende der Amtszeit war eine Neubesetzung dieses Postens nötig. Für den Neustart im AFVD war eine Person aus dem bisherigen Stellvertreterkreis eine logische Folge und dabei fiel die Wahl auf Freund, der bereits seit 10 Jahren Mitglied der Sprechergruppe Footballjugend Deutschland ist.

Seit mittlerweile 21 Jahren ist Freund als Footballcoach tätig, er begann 2002 bei den Kelkheim Junior Lizzards und ist seit 2004 auch bei den Wiesbaden Phantoms tätig. Mit der Phantoms U16 und 19 gewann er zahlreiche Hessemeistertitel und ist mit seiner U19 regelmäßiger Playoff-Teilnehmer in der GFLJ. Dazu war Freund auch schon für die Flag-Nationalmannschaft und die Hessenauswahl als Trainer tätig.

Als Ligaobmann im AFVH und für den AFVD feiert Freund dieses Jahr sein 20jähriges Jubiläum. Bei den Wiesbaden Phantoms ist er seit 2007 im Vorstand und seit letztem Jahr auch beim AFVH. Freund kennt daher die Anforderungen der Jugendarbeit bestens und hat noch Einiges vor: „Die Footballjugend Deutschlands steht vor großen Aufgaben. In diesem einem Jahr bis zu den allgemeinen Wahlen im AFVD werden wir sicher zwar einige Projekte anstoßen, aber noch nicht vollenden können. Ziel ist es die Footballjugend in Deutschland zu stärken und mit allen Sparten im Verband zusammenzuarbeiten. Flag Football ist am Wachsen, Frauenfootball am Kommen und die Ausbildung für Jugendtrainer muss sich den gesellschaftlichen Gegebenheiten anpassen. Auch wird die Nachhaltigkeit im Sport für uns alle immer wichtiger.“