Deutschlands U19 Nationalmannschaft schlägt Italien 41:12

Damit qualifizieren sich die deutschen U19 Jugendspieler wieder für die Gruppe A für zukünftige internationale Wettbewerbe.

Das Spiel wurde zu Beginn von den Defenses beider Teams dominiert, die Offenses mussten immer wieder punten. Bei der deutschen Nationalmannschaft merkte man, dass dieses Team erst seit Donnerstag zusammen trainieren konnte und gleich 19 der 45 Spieler fehlten, welche zuvor gegen Frankreich erfolgreich waren. Dabei belegen die die sieben Spieler, welche mittlerweile auf Colleges in die USA gewechselt, die Qualität der deutschen Nachwuchsarbeit im American Football.

Die Italiener gingen in der Mitte des ersten Quarters mit einem Touchdownlauf durch Fabrizio Longato mit 0:6 in Führung. Der nachfolgende PAT-Versuch wurde geblockt, Finn Schwarzkopf reagierte am schnellsten und trug den Ball in die italienische Endzone zum 2:6. Für Deutschland spielte Finn Falk auf der Quarterbackposition und wurde im Laufe des Spieles immer sicherer und souveräner. Für die ersten Raumgewinne sorgte Chrisman Kyei als Runningback und auch als Receiver und Emil Fuchs als Runningback.

Im zweiten Quarter fing Konstantin Stricker einen langen 35 Yard Pass von Falk und Kyei vollendete den Drive mit einem Touchdownlauf zum 8:6. Und weil er gerade so gut unterwegs war, ließ ihn Offensive Coordinator Sven Gloss auch für die TPC gleich noch einmal in die Endzone laufen, 10:6. Jetzt bekommt Deutschlands Defense die italienischen Angreifer immer besser in den Griff und zwingt diese wiederholt zu Punts. Deutschlands Offense spielt nun sehr variantenreich und wechselt immer wieder zwischen Lauf – und Passspielzügen. So ist auch der nächste Drive eine Kombination aus Pässen auf Stricker und Paul Terjung, dann läuft Fuchs und zieht dabei gleich mehrere Verteidiger mit sich. Mit einem Pass von Falk auf Tyler Foster erhöht Deutschland auf 16:6, Fuchs sorgt für die beiden Zusatzpunkte, 18:6. Kurz vor der Pause kommt Italien mit einem Pass von Dario Di Girolamo auf Enrico Tibor Zanicotti auf 18:12 heran. Der Extrapunktkick wird erneut geblockt.

Nach der Pause wird Tight End Lars Michel auch als Runningback eingesetzt und erläuft gleich einen Firstdown und in der Folge einen Touchdown, 24:12. Die TPC erzielt Foster nach Pass von Falk, 26:12.

Im vierten Quarter hat Fuchs Pech, das ein sehenswerter, langer Touchdownlauf durch eine Holdingstrafe nicht gewertet wurde. Diesen erzielte er dann ein paar Spielzüge später zum 32:12. Diesmal erhöhte Deutschland durch einen PAT von Belá Schank auf 33:12. Die nächsten Punkte erzielte dann Cem Kahveci nach Pass von Falk, der PAT wurde geblockt.

Zum Abschluss sorgte die deutsche Defense für weitere zwei Punkte. Cem Deniz Yilmaz machte sehr viel Druck auf den Quarterback, der sich gerade noch knapp aus der eigenen Endzone retten konnte. Doch die Italiener kamen aus dieser Situation nicht mehr heraus und als auch ein Punkt aussichtlos erschien, ging der Punter freiwillig hinter der eigenen Endzone ins Aus, Safety 41:12. Das war dann auch der Endstand und der zweite Quarterback Lars Grope ließ mit der Victory Formation die verbleibende Spielzeit auslaufen.

Mit diesem Sieg hat sich die deutsche Nationalmannschaft nun wieder für die Gruppe A qualifiziert und darf zukünftig wieder auf der höchsten Ebene an den internationalen Wettbewerben teilnehmen.