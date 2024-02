Sichtungen der Flag Football Nationalmannschaften

Die Anmeldezahlen der männlichen Teilnehmer für die Jugend Sichtungen in Frankfurt und Berlin sind enorm hoch. Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen für diese beiden Standorte eine Anmeldung über das Anmeldeformular nicht mehr zuzulassen. Für alle weiblichen Interessierten ist eine Anmeldung weiterhin möglich. Für den Standort München können sich weiterhin sowohl Jungen als auch Mädchen anmelden.

Sichtungstermine der Jugend

Tryout am 25.02.24 in Berlin

U17 Mädchen & U15 Mixed – Anmeldung nur noch für Mädchen

https://forms.gle/nvYBucqkMwuZhXPY6

Tryout am 03.03.24 in Frankfurt am Main

U17 Mädchen & U15 Mixed – Anmeldung nur noch für Mädchen

https://forms.gle/nJZ8VuDDaLAd2cM26

Tryout am 10.03.24 in München

U17 Jungen & U15 Mixed

https://forms.gle/VcZpaRMNmkvkHNG18

Wem es nicht möglich ist, nach München zu kommen, kann sich mit einer aussagekräftigen Bewerbung an die Head Coaches der U-15 und U-17 Jugendnationalmannschaften wenden, die dann über eine Aufnahme zu den Sichtungen in Berlin oder Frankfurt entscheiden.

HC U-17 Jungen: Maximilian Groß (m.gross@afvd.de)

HC U-15 Jungen / Mädchen Frank Grimm (f.grimm@afvd.de)

Die Bewerbungen zur Flag Herren Nationalmannschaft ist auf weiteres geschlossen, für die Flag Frauen kann sich weiterhin unter folgendem Link angemeldet werden, für den 23.03., 15,06. oder den 03.08. in Kelkheim:

https://forms.gle/qsMaRqz8RMi5hLFP9