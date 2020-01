AFVD trauert um Walter Rohlfing

Am 2. Januar ist der langjährige frühere Bundestrainer Walter Rohlfing im Alter von 63 Jahren verstorben. Football Deutschland verliert mit ihm eine echte Persönlichkeit.

Für eine ganze Generation von Spielern, Trainern und Offiziellen war Walter Rohlfing als „Bundes-Walter“ bekannt und hat diese wesentlich mitgeprägt.

1987 hatte Rohlfing erstmals das Amt des Bundestrainers bei der deutschen Nationalmannschaft übernommen und führte diese zu einem zur damaligen Zeit völlig sensationellen Sieg über Finnland und sodann zum Vizemeistertitel.

In 1997 erhielt er erneut den Ruf zum Bundestrainer, um ab 2001 die Funktion des Präsidialbeauftragten für Leistungssport zu übernehmen. In den 2000er Jahren gehörte er regelmäßig dem Trainerstab des deutschen Teams als Defense-Coach an und war an zwei Titelgewinnen, der World-Games-Goldmedaille 2005 sowie am dritten Platz bei der Weltmeisterschaft in Japan 2007, maßgeblich beteiligt.

Daneben war er im Bereich der Trainer-Ausbildung des AFVD tätig und gehörte mit zu den Gründungsväter des AFVD Trainerausbildungssystems mit Trainer A, B und C-Lizenzen, das schließlich vom Deutschen Sportbund Anerkennung fand.

Neben vielen Trainerstationen in der damaligen 1. Bundesliga der Herren und der späteren German Football League war Walter Rohlfing auch im Profi-Football in der World League of American Football und NFL Europe tätig.

Der AFVD – ganz Football Deutschland – trauert um Walter Rohlfing. Wir werden ihm ein würdiges Andenken schaffen.

Im Namen aller deutschen Footballerinnen und Footballer wünscht das Präsidium des American Football Verbandes Deutschland Walter Rohlfings Familie und Freunden viel Kraft in einer schweren Zeit.

Robert Huber (Präsident)

Udo Römer (Vorsitzender Hauptausschuss)

Carsten Dalkowski (Vorsitzender Versammlung Bundesligistensligisten)