Trainerkongress 2020: Beide Veranstaltungstage nun komplett

Nun steht auch der letzte Referent für den 16. Trainerkongress 2020 fest. Nachdem auf Wunsch vieler Trainer 2018 begonnen wurde, auf der Convention Athletik Training im American Football intensiv darzustellen, wird 2020 nun Jonas Riess zu diesem Thema referieren.

Im Jahr 2018 war das Thema „Trainingsplanung Kraft: Schritte zur Erstellung eines Trainingsplans für das footballspezifische Krafttraining“. 2019 wurde die „Trainingsplanung Schnelligkeit: Schritte zur Erstellung eines Trainingsplans für das footballspezifische Schnelligkeitstraining“ behandelt.

Am 15. März wird Jonas Riess nun zu dem Thema „Trainingsplanung Ausdauer: Schritte zur Erstellung eines Trainingsplans für das footballspezifische Ausdauertraining“ referieren.

Biographie JONAS RIESS:

Sportlich:

American Football (DB) seit 2010

GFL seit 2016

German Bowl 2018

Beruflich:

Bachelor of Science „Sport und Leistung“ (Deutsche Sporthochschule Köln)

Master of Arts „Sports Medical Training and Clinical Exercise Physiology“ (Johann-Wolfgang-Goethe Universität Frankfurt/Main)

Seit 2015 freiberuflicher Sportwissenschaftler mit Schwerpunkt Kraft- und Konditionstraining

Referententätigkeit Johann-Wolfgang-Goethe Universität Frankfurt am Main

Der 16. Trainerkongress des AFVD Bildungs- und Sozialwerk e. V. findet am 14. und 15. März 2020 in der Sportschule LSBH (Otto-Fleck-Schneise 4, 60528 Frankfurt am Main) statt.

Beginn an beiden Tagen ist um 9.00 Uhr (Ende: 14.03.2020 – 18.00 Uhr / 15.03.2020 – 15.30 Uhr).

Der vollständige Zeit- und Ablaufplan wird ebenfalls zeitnah veröffentlicht.

Die Teilnahme erfolgt ausschließlich durch eine vorherige Anmeldung!

—