Trainerkongress 2020: Planungen schreiten voran

Ein weiterer Referent des 16. Trainerkongress des AFVD Bildungs- und Sozialwerk e. V. 2020 steht fest.

Bereits seit Jahren fester Bestandteil des Trainerkongresses ist der Bereich Regeländerungen. Deshalb wird Thomas Fotsch-Ueberrhein am Sonntag, den 15. März 2020 u. a. zu folgenden Punkten/Themen referieren:

• Regeländerungen 2020

• Blind Side Block

• Urbane Legenden

Thomas Fotsch-Ueberrhein gehört dem Bundeslehrstab Schiedsrichter im American Football Verband Deutschland e. V. an und ist Inhaber der Schiedsrichter A-Lizenz.

Weitere Informationen folgen…

Der 16. Trainerkongress des AFVD Bildungs- und Sozialwerk e. V. findet am 14. und 15. März 2020 in der Sportschule LSBH (Otto-Fleck-Schneise 4, 60528 Frankfurt am Main) statt.

Beginn an beiden Tagen ist um 9.00 Uhr (Ende: 14.03.2020 – 18.00 Uhr / 15.03.2020 – 15.30 Uhr).

Der vollständige Zeit- und Ablaufplan wird ebenfalls zeitnah veröffentlicht.

Die Teilnahme erfolgt ausschließlich durch eine vorherige Anmeldung!

—