GFL Juniors: Derby-Zeit und Spitzenspiel im Süden

Bei den GFL Juniors stehen am Wochenende zwei echte Derbies an – so, wie es die Gruppeneinteilung auch vorsieht.

So empfangen etwas die Wiesbaden Phantoms die Mainz Golden Eagles. Zwei verschiedene Bundesländer, aber die Städte sind räumlich nur knapp 17 Kilometer voneinander entfernt. Tabellarisch sieht es dagegen schon ganz anders aus. Die Phantoms stehen mit drei Siegen bei einer Niederlage wesentlich besser da als die Mainzer, die bisher immer noch nichts zählbares auf dem Konto haben.

Im Westen treffen die Cologne Falcons auf die Düsseldorf Typhoons. Für den Gast aus Düsseldorf geht es ebenso wie für die Mainzer darum, endlich den ersten Sieg einzufahren. Das Hinspiel gewannen allerdings die Domstädter.

Im Süden empfangen die Fursty Razorbacks die Schwäbisch Hall Unicorns zum Spitzenspiel. Siegt der Gastgeber, schließt er zum bisher ungeschlagenen Tabellenführer auf.

Spiele am Wochenende:

25.6., 13.00 Uhr: Bad Homburg Sentinels – Saarland Hurricanes Sportzentrum Nordwest

25.6., 13.00 Uhr: Wiesbaden Phantoms – Mainz Golden Eagles Europaviertel

25.6., 15.00 Uhr: Hamburg Huskies – Dresden Monarchs Kasim Edebali Field

25.6., 16.00 Uhr: Munich Cowboys – Stuttgart Scorpions Dante Stadion

26.6., 11.00 Uhr: Cologne Falcons – Düsseldorf Typhoons Ostkampfbahn

26.6., 15.00 Uhr: Lübeck Cougars – Berlin Adler Homefield

26.6., 16.00 Uhr: Fursty Razorbacks – Schwäbisch Hall Unicorns Stadion auf der Lände